У США назвали головну умову для проведення виборів у ОРДЛО



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Вільям Тейлор

Повірений у справах США акцентує на тому, що забезпечення безпеки на виборах є пріоритетом

Для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу Росія повинна спочатку вивести звідти свої війська. Про це в кулуарах форуму «Ялтинська європейська стратегія» заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає РБК-Україна.

Він підкреслив, що для проведення виборів необхідна безпека.

«Для того, щоб проводити вибори, потрібна безпека. Для того, щоб провести вибори, потрібна реєстрація громадян, створення виборчих комісій, кандидати повинні мати можливість зареєструватися і вести кампанію, ЗМІ повинні мати можливість приїхати. Для цього всього потрібна безпека», - зазначив Тейлор.

Повірений у справах США зазначив, що забезпечення безпеки на виборах є пріоритетом.

«Під час так званого «референдуму» в Криму ми бачили, як виглядає «безпека» під російською окупацією. Це небезпечність. Тому, на нашу думку, має бути забезпечено безпеку, щоб проводити вибори. Це пріоритет, таким повинен бути порядок», - сказав Тейлор.

«Російських військ там (в ОРДЛО, - ред.) бути не повинно», - підкреслив американський дипломат.

Нагадаємо, 13 вересня Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести наступні місцеві вибори не тільки на контрольованій території, але і на окупованому Донбасі.

Після цього п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що «несподівана заміна комісії може бути пов'язана саме з цим».

Разумков заперечив припущення Порошенко щодо зв’язку розпуску ЦВК з ймовірними виборами в ОРДЛО.