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    У світі

    Трамп назвав «свого улюбленого диктатора»

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    Абдель Фаттах ас-Сісі - Трамп назвав «свого улюбленого диктатора»
    Абдель Фаттах ас-Сісі

    Американський лідер намагався дізнатися, де знаходиться його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі

    Президент США Дональд Трамп назвав єгипетського колегу Абдель Фаттаха ас-Сісі «своїм улюбленим диктатором».

    Про це повідомляє Wall Street Journal.

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    Як зазначається, перед зустріччю Трампа з єгипетськими чиновниками на саміті G7 у французькому Біарріці, президент США голосно поставив питання: «Де мій улюблений диктатор?».

    Таким чином, американський лідер намагався дізнатися, де знаходиться в даний момент його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі.

    Після цього в кімнаті повисла тиша, зазначає видання. Свідки того, що сталося не виключають того, що Трамп міг пожартувати.

    Втім, зауваження нагадало багатьом про стиль правління ас-Сісі, який характеризується пернеслідуваннями опонентів, зокрема, тортурами і вбивствами. Примітно, що Білий дім не робив офіційних заяв з засудженням його практик.

    Нагадаємо, у 2015 році на саміті «Східного партнерства» президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана словами «Привіт, диктаторе!».

    Як повідомлялося, президент США підбирає кандидатів на посаду помічника з нацбезпеки.

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