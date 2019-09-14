Трамп назвав «свого улюбленого диктатора»
Американський лідер намагався дізнатися, де знаходиться його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі
Президент США Дональд Трамп назвав єгипетського колегу Абдель Фаттаха ас-Сісі «своїм улюбленим диктатором».
Про це повідомляє Wall Street Journal.
Як зазначається, перед зустріччю Трампа з єгипетськими чиновниками на саміті G7 у французькому Біарріці, президент США голосно поставив питання: «Де мій улюблений диктатор?».
Таким чином, американський лідер намагався дізнатися, де знаходиться в даний момент його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі.
Після цього в кімнаті повисла тиша, зазначає видання. Свідки того, що сталося не виключають того, що Трамп міг пожартувати.
Втім, зауваження нагадало багатьом про стиль правління ас-Сісі, який характеризується пернеслідуваннями опонентів, зокрема, тортурами і вбивствами. Примітно, що Білий дім не робив офіційних заяв з засудженням його практик.
Нагадаємо, у 2015 році на саміті «Східного партнерства» президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана словами «Привіт, диктаторе!».
Як повідомлялося, президент США підбирає кандидатів на посаду помічника з нацбезпеки.