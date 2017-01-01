Трамп підтвердив свої плани перенести посольство США в Єрусалим

Палестинський лідер Аббас попередив Трампа про небезпечні наслідки такого кроку

Президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом підтвердив, що має намір перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це повідомляє у вівторок палестинське агентство ВАФА. У свою чергу, Аббас попередив Трампа про небезпечні наслідки такого кроку, зокрема, про загрозу миру



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Президент США Дональд Трамп в Єрусалимі

Палестинський лідер Аббас попередив Трампа про небезпечні наслідки такого кроку

Президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом підтвердив, що має намір перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це повідомляє у вівторок палестинське агентство ВАФА.

У свою чергу, Аббас попередив Трампа про небезпечні наслідки такого кроку, зокрема, про загрозу миру і стабільності в регіоні.

Окрім того, ряд ЗМІ повідомляють, що аналогічну заяву Трамп зробив у вівторок під час розмови з королем Йорданії Абдаллою II.

В останні дні західні ЗМІ повідомляють, що Трамп, судячи з усього, близький до ухвалення рішення з питання про те, чи слід Вашингтону визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Як відомо, такий крок може ставити під загрозу багаторічні зусилля Вашингтона щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Минулого тижня представник нинішньої президентської адміністрації повідомив про те, що президент США може оголосити остаточне рішення вже наступної середи.

До цього США наполягали, що статус міста Єрусалим має бути вирішений під час переговорів між Ізраїлем і Палестиною. При цьому Вашингтон не визнавав претензій Ізраїлю на все місто, частину якого палестинці хотіли б зробити своєю майбутньою столицею.

Представники Ліги арабських держав вже засудили можливий крок США щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю, а також планують провести надзвичайне засідання щодо цього питання.

Речник президента Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса заявив, що якщо США визнають Єрусалим за столицю Ізраїлю, це означатиме «повне руйнування мирного процесу».

Джерело: Інтерфакс-Україна