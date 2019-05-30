Трамп позитивно оцінив прихильників виходу Британії із ЄС



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Президент США Дональд Трамп

Президент США відвідає Лондон із державним візитом 3 червня

Президент США Дональд Трамп похвалив британських політиків Нейла Фараджа і Бориса Джонсона передодні державного візиту до Великої Британії, який відбудеться 3 червня 2019 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Обидвох політиків президент США назвав своїми друзями, стверджуючи, що поважає їх. При цьому глава Білого Дому відмовився відкрито підтримати ні Нейла Фараджа, ні Бориса Джонсона в якості можливого наступника Терези Мей. Дональд Трамп мотивував таку стриманість тим, що це питання не є його справою.

Як відомо, Фарадж і Джонсон в 2016 році вели в рамках підготовки до референдуму активну агітацію за вихід Великої Британії із ЄС.

Раніше повідомлялося, що 750 тисяч громадян країн ЄС подали документи, щоб і далі проживати в країні, не зважаючи на Брексіт.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

За посаду прем’єра Британії готові поборотися вже 10 претендентів.