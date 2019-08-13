Трамп прокоментував вибух ракети в Росії



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Дональд Трамп відреагував на вибух ракети в Росії

Вибух російської ракети Skyfall викликало занепокоєння в США

Вибух російської ракети «Буревісник» на ядерному паливі викликав у президента США Дональда Трампа занепокоєння щодо стану довкілля - і водночас упевненість, що США мають кращі технології.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

«Вибух російської ракети Skyfall (назва ракети «Буревісник» за класифікацією НАТО - ред.) викликає занепокоєння щодо стану повітря навколо обʼєкта та далеко за його межами», - зауважив президент США.

Він додав, що Сполучені Штати роблять власні висновки з вибуху внаслідок невдалого випробування ракети.

«У нас є схожі, але більш розвинені технології», - написав він.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 серпня 2019 р.

Нагадаємо, представники розвідки США на умовах анонімності заявили, що підозрюють, що вибух пов’язаний з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

Як повідомлялося, 10 серпня держкорпорація Росатом вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області стався на установці з джерелом радіації. П'ять співробітників загинули, ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

Американські експерти припускають, що в Білому морі могли відбуватися випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».