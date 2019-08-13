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    Трамп прокоментував вибух ракети в Росії

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    Дональд Трамп відреагував на вибух ракети в Росії - Трамп прокоментував вибух ракети в Росії
    Дональд Трамп відреагував на вибух ракети в Росії

    Вибух російської ракети Skyfall викликало занепокоєння в США

    Вибух російської ракети «Буревісник» на ядерному паливі викликав у президента США Дональда Трампа занепокоєння щодо стану довкілля - і водночас упевненість, що США мають кращі технології.

    Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

    «Вибух російської ракети Skyfall (назва ракети «Буревісник» за класифікацією НАТО - ред.) викликає занепокоєння щодо стану повітря навколо обʼєкта та далеко за його межами», - зауважив президент США.

    Він додав, що Сполучені Штати роблять власні висновки з вибуху внаслідок невдалого випробування ракети.

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    «У нас є схожі, але більш розвинені технології», - написав він.

    Нагадаємо, представники розвідки США на умовах анонімності заявили, що підозрюють, що вибух пов’язаний з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

    Як повідомлялося, 10 серпня держкорпорація Росатом вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області стався на установці з джерелом радіації. П'ять співробітників загинули, ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

    Американські експерти припускають, що в Білому морі могли відбуватися випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

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