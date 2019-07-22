Трамп спростував заяву Ірану про арешт 17 шпигунів ЦРУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні в Ірані заявили, що їхня розвідка затримала 17 шпигунів ЦРУ

Повідомлення Ірану про затримання шпигунів ЦРУ є абсолютно фальшивими, запевняє президент США

Президент США Дональд Трамп офіційно спростував заяву іранської сторони щодо арешту 17 співробітників ЦРУ.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Повідомлення Ірану про затримання шпигунів ЦРУ є абсолютно фальшивими. Там немає жодної правди. Їхній релігійний режим, який відчуває жахливий провал та не має розуміння, що робити, поширюється все більше брехні й пропаганди (як і про їхній збитий безпілотник). Їхня економіка є мертвою, і буде ще набагато гірше. Іран - це повний безлад!»- заявив глава Білого дому.

Напередодні Іран заявив, що затримав 17 шпигунів ЦРУ, і деякі з них були засуджені до смертної кари на тлі кризи з Заходом.

Нагадаємо, НАТО закликає Іран повернути захоплені нещодавно два комерційні танкери. Вчинок Тегерану в Альянсі вважають «явним викликом міжнародній свободі судноплавства».

Як відомо, Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.