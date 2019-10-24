CNN назвала кандидата у президенти США, який тепер лідирує серед висуванців Демократичної партії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На виборах Джона Байдена зараз би вибрали 34% американців

Байден зберіг лідерство за популярністю в передвиборчій гонці

Колишній віце-президент США Джо Байден в значній мірі збільшив відрив від інших кандидатів на пост глави від Демократичної партії в президентських перегонах США в 2020 році.

Про це повідомляє CNN.

Так, на виборах Байдена зараз би вибрали 34% виборців. У той же час сенатора Елізабет Уоррен погодилися підтримати 19% опитаних, а сенатора Берні Сандерса - 16%.

Опитування проводилося серед 1003 осіб з 17 по 20 жовтня методом телефонного інтерв'ю.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.