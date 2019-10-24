  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    CNN назвала кандидата у президенти США, який тепер лідирує серед висуванців Демократичної партії

    • Розсилка
    На виборах Джона Байдена зараз би вибрали 34% американців - CNN назвала кандидата у президенти США, який тепер лідирує серед висуванців Демократичної партії
    На виборах Джона Байдена зараз би вибрали 34% американців

    Байден зберіг лідерство за популярністю в передвиборчій гонці

    Колишній віце-президент США Джо Байден в значній мірі збільшив відрив від інших кандидатів на пост глави від Демократичної партії в президентських перегонах США в 2020 році.

    Про це повідомляє CNN.

    Так, на виборах Байдена зараз би вибрали 34% виборців. У той же час сенатора Елізабет Уоррен погодилися підтримати 19% опитаних, а сенатора Берні Сандерса - 16%.

    Опитування проводилося серед 1003 осіб з 17 по 20 жовтня методом телефонного інтерв'ю.

    Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

    Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

    Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

    Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.

     Читайте також: 
    соцопитування США Джозеф Байден Дональд Трамп скандал вибори у США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ