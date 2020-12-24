Трамп ветував бюджет, який передбачав допомогу Україні та санкції проти РФ

Дональд Трамп неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт про оборонний бюджет США

За інформацією ЗМІ, американські конгресмени скоріш за все скасують вето Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наклав вето на проєкт військового бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Раніше документ успішно пройшов Палату представників та американський Сенат.

Зазначимо, бюджету передбачав виділення військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти російського проєкту «Північний потік-2».

До цього Трамп неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт.

Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі та Сенаті, то американські конгресмени, як зазначає телеканал, скоріш за все скасують вето Трампа.

Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».