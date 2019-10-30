Трамп заперечує присутність Віндмана під час розмови із Зеленським



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Директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Глава Білого дому знову повторив мантру про полювання на відьом

Президент США Дональд Трамп заперечує присутність співробітника Ради національної безпеки США Олександра Віндмана під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп заявив на своїй сторінці в Twitter.

Глава Білого дому попросив Віндмана перечитати стенограму дзвінка.

«Нібито, за даними корумпованих ЗМІ, український дзвінок викликав «стурбованість» у сьогоднішнього свідка, який ніколи не підтримував Трампа. Він був присутній під час тієї ж бесіди, як і я? Цього не може бути. Попросіть його прочитати транскрипцію дзвінка. Полювання на відьом», – написав Трамп.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

Як відомо, у Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа. Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.