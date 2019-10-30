Трамп заперечує присутність Віндмана під час розмови із Зеленським
Глава Білого дому знову повторив мантру про полювання на відьом
Президент США Дональд Трамп заперечує присутність співробітника Ради національної безпеки США Олександра Віндмана під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Трамп заявив на своїй сторінці в Twitter.
Глава Білого дому попросив Віндмана перечитати стенограму дзвінка.
«Нібито, за даними корумпованих ЗМІ, український дзвінок викликав «стурбованість» у сьогоднішнього свідка, який ніколи не підтримував Трампа. Він був присутній під час тієї ж бесіди, як і я? Цього не може бути. Попросіть його прочитати транскрипцію дзвінка. Полювання на відьом», – написав Трамп.
Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.
Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.
Як відомо, у Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа. Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.
Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.
Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.
Як відомо, федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.