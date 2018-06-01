Трамп: зустрічей з Кім Чен Ином може бути декілька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп та Кім Чен Ин

Трамп висловив оптимістичне сподівання щодо кінцевого результату зустрічей

Президент США Дональд Трамп припускає, що процес переговорів з Північною Кореєю затягнеться й потребуватиме ще не однієї зустрічі з Кім Чен Ином, але висловлює впевненість про остаточне досягнення мирної угоди з КНДР.

Про це він заявив у інтерв'ю Reuters під час перельоту на «борту номер один».

«Я хотів би бачити, щоб це було зроблено (досягнуто остаточної домовленості з КНДР – ред.) впродовж однієї зустрічі. Але часто так це не спрацьовує», - сказав глава Білого дому.

Водночас він висловив оптимістичне сподівання щодо кінцевого результату.

«Є дуже високі шанси, що цього не буде досягнуто після однієї зустрічі або двох чи трьох зустрічей. Але це станеться в певний момент», - зауважив президент США.

Він підкреслив, що питання може бути вирішено або «дуже гарно й дуже розумно», або ж в інший спосіб. «Це може стати важким шляхом», - зазначив він.

При цьому, Трамп висловив упевненість, що Кім Чен Ин також зацікавлений в мирній угоді.

«Я думаю, що і Кім Чен Ин хоче, щоб це сталося. І я буду дуже щасливий, коли настане момент, і ми зможемо скасувати санкції й мати дуже гарні відносини з усім Корейським півостровом», - підсумував президент США.

Нагадаємо, Північнокорейська делегація планує передати американському президентові Дональду Трампу лист лідера КНДР Кім Чен Ина.

29 травня Білий дім підтвердив зустріч держсекретаря Майка Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що представник уряду КНДР, який очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.

Джерело: Укрінформ