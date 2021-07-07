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    Транзит українців до Австрії і відкриття двох пунктів пропуску. Про що домовились очільники МЗС України та Угорщини

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    Дмитро Кулеба і Петер Сійярто під час зустрічі в Києві 25 червня 2020 року&nbsp; - Транзит українців до Австрії і відкриття двох пунктів пропуску. Про що домовились очільники МЗС України та Угорщини
    Дмитро Кулеба і Петер Сійярто під час зустрічі в Києві 25 червня 2020 року 
    Фото: МЗС

    Кулеба анонсував візит Сійярто до України

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ході візиту до Литви зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Під час зустрічі глави дипломатій країн обговорили пом'якшення прикордонних обмежень для українців. Про це повідомляє Кулеба у своєму Twitter.

    «Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри... Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом», – сказав він.

    Кулеба також привітав відкриття Угорщиною двох пунктів пропуску на українському кордоні, а також анонсував візит Сійярто до України.


    «Буду радий вітати Петера за кілька тижнів під час його візиту до Києва та на Донбас у якості голови Комітету міністрів Ради Європи», – додав міністр.

    1 липня стало відомо, що Угорщина без пояснень закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною. «Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбі України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон. Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб і транспортні засоби через пункти пропуску «Барабаш» (з української сторони – «Косино») і «Лонья» (з української сторони «Дзвінкове»), – йшлося в повідомленні.

    До слова, напередодні Угорщина відкрила пункти вакцинації для жителів Закарпаття. Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson.

    Раніше посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».

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    Теги: МЗС міністр Закарпаття Угорщина кордон Дмитро Кулеба Іштван Ійдярто
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    Транзит українців до Австрії і відкриття двох пунктів пропуску. Про що домовились очільники МЗС України та Угорщини