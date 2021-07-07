Транзит українців до Австрії і відкриття двох пунктів пропуску. Про що домовились очільники МЗС України та Угорщини

Дмитро Кулеба і Петер Сійярто під час зустрічі в Києві 25 червня 2020 року

Дмитро Кулеба і Петер Сійярто під час зустрічі в Києві 25 червня 2020 року

Кулеба анонсував візит Сійярто до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ході візиту до Литви зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Під час зустрічі глави дипломатій країн обговорили пом'якшення прикордонних обмежень для українців. Про це повідомляє Кулеба у своєму Twitter.

«Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри... Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом», – сказав він.

Кулеба також привітав відкриття Угорщиною двох пунктів пропуску на українському кордоні, а також анонсував візит Сійярто до України.

Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри. Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом 1/2 pic.twitter.com/TnE1j12hzw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 7, 2021





«Буду радий вітати Петера за кілька тижнів під час його візиту до Києва та на Донбас у якості голови Комітету міністрів Ради Європи», – додав міністр.

1 липня стало відомо, що Угорщина без пояснень закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною. «Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбі України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон. Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб і транспортні засоби через пункти пропуску «Барабаш» (з української сторони – «Косино») і «Лонья» (з української сторони «Дзвінкове»), – йшлося в повідомленні.

До слова, напередодні Угорщина відкрила пункти вакцинації для жителів Закарпаття. Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson.

Раніше посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».







