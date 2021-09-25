Загроза повномасштабного вторгнення Росії зберігається, – Залужний

Українська армія готується до такої загрози

Загроза повномасштабної агресії з боку Росії є і зберігатиметься надалі. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Я завжди про це кажу, відколи обійняв цю посаду. Бо ця загроза повномасштабної агресії є, вона була. І, на жаль, мушу це зауважити, що, мабуть, вона зберігатиметься й надалі. Тож наше завдання як ЗСУ – не чекати «манни небесної», ми маємо до цього готуватися», – наголосив Залужний.

Він додав, що з цією метою проводяться комплекси навчань, зокрема із залученням західних партнерів.

«Робимо все можливе для того, щоб у противника, скажемо так, було менше бажання такий сценарій реалізовувати», – зазначив Залужний.

Водночас він заявив, що зараз розглядається тільки один варіант повернення окупованих територій Донбасу – дипломатичний.

«Наразі, окрім дипломатичного шляху, вирішення цієї проблеми немає. Але ми маємо розвиватися, тренуватися і готуватися, зокрема, до наступальних дій, щоб бути готовими силовим шляхом звільнити нашу окуповану територію. Але це питання часу, підготовки, ну і відповідно грошей також», – сказав Залужний.

Як відомо, в Україні модернізували половину танків, від радянських зразків у них залишився лише корпус.

Нагадаємо, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації. танки

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