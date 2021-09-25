  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україні модернізували половину танків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від радянських зразків у танках залишився лише корпус - В Україні модернізували половину танків
    Від радянських зразків у танках залишився лише корпус
    Фото з відкритих джерел

    Валерій Залужний розповів про модернізацію української армії

    В Україні модернізували половину танків, від радянських зразків у них залишився лише корпус. Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю «Радiо Свобода».

    «Якщо ми подивимося на вертольоти Мі-8МСБ, то від цього вертольота від радянських часів залишився тільки хіба що один фюзеляж, усе решта виробляється на території України. Сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію тих самих танків, але на сьогодні вже 50% від них модернізовані. Знову ж таки від радянського танка там залишився тільки корпус. У держави будуть кошти, держава буде нам їх виділяти, ми будемо рости й далі. І це стосується решти озброєння», – сказав він.

    За його словами, реактивні системи залпового вогню «Град» також модернізують.

    «Гради» модернізуються до виду «Вільха» або навіть «Вільха-М». Знову ж таки на сьогодні ми не зможемо собі дозволити взяти кожен реактивний дивізіон окремої бригади й модернізувати. Це кошти. Це дуже багато коштів. Але знову ж таки така робота йде», – підсумував головнокомандувач.

    Нагадаємо, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації. танки

    Читайте також:
    Теги: ЗСУ НАТО держава озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні модернізували половину танків