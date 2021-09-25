Валерій Залужний розповів про модернізацію української армії

В Україні модернізували половину танків, від радянських зразків у них залишився лише корпус. Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю «Радiо Свобода».

«Якщо ми подивимося на вертольоти Мі-8МСБ, то від цього вертольота від радянських часів залишився тільки хіба що один фюзеляж, усе решта виробляється на території України. Сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію тих самих танків, але на сьогодні вже 50% від них модернізовані. Знову ж таки від радянського танка там залишився тільки корпус. У держави будуть кошти, держава буде нам їх виділяти, ми будемо рости й далі. І це стосується решти озброєння», – сказав він.

За його словами, реактивні системи залпового вогню «Град» також модернізують.

«Гради» модернізуються до виду «Вільха» або навіть «Вільха-М». Знову ж таки на сьогодні ми не зможемо собі дозволити взяти кожен реактивний дивізіон окремої бригади й модернізувати. Це кошти. Це дуже багато коштів. Але знову ж таки така робота йде», – підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації. танки

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