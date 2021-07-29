Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження

Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року

Кабінет міністрів України оприлюднив внесені зміни до постанови № 1236 стосовно запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з нововведенням, в країні планують посилити правила в'їзду на територію країни. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів.

Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року.

Стосовно нових правил перетину кордону України:

іноземці, зі свого боку, зобов’язані мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус, документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж негативний результат тестування на Covid-19. У випадку, якщо іноземець не має вищезгаданих документів, йому буде запропоновано встановити додаток «Вдома» й він матиме можливість зробити тест на виявлення захворювання протягом наступних 72 годин.

громадяни України матимуть безперешкодний перетин кордону в тих випадках, якщо вони мають документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж довідку 063-О про перше щеплення.

іноземці з посвідкою на проживання в Україні також безперешкодно перетнуть кордон якщо мають в наявності документ, що підтверджує повний курс вакцинації. У разі його відсутності, їм також доведеться встановлювати додаток «Вдома» й зробити тест на виявлення Covid протягом наступних 72 год.

усі невакциновані особи, які перебували більше ніж тиждень на території Росії та Індії протягом останніх двох тижнів - зобов’язані дотримуватися 14-денної самоізоляції без права її дострокового завершення.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.