Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження
Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року
Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року.
Стосовно нових правил перетину кордону України:
- іноземці, зі свого боку, зобов’язані мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус, документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж негативний результат тестування на Covid-19. У випадку, якщо іноземець не має вищезгаданих документів, йому буде запропоновано встановити додаток «Вдома» й він матиме можливість зробити тест на виявлення захворювання протягом наступних 72 годин.
- громадяни України матимуть безперешкодний перетин кордону в тих випадках, якщо вони мають документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж довідку 063-О про перше щеплення.
- іноземці з посвідкою на проживання в Україні також безперешкодно перетнуть кордон якщо мають в наявності документ, що підтверджує повний курс вакцинації. У разі його відсутності, їм також доведеться встановлювати додаток «Вдома» й зробити тест на виявлення Covid протягом наступних 72 год.
- усі невакциновані особи, які перебували більше ніж тиждень на території Росії та Індії протягом останніх двох тижнів - зобов’язані дотримуватися 14-денної самоізоляції без права її дострокового завершення.
Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».
Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.