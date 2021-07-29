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    Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження

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    Кабінет міністрів посилить в'їзду в Україну - Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження
    Кабінет міністрів посилить в'їзду в Україну
    Фото з відкритих джерел

    Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року

    Кабінет міністрів України оприлюднив внесені зміни до постанови № 1236 стосовно запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з нововведенням, в країні планують посилити правила в'їзду на територію країни. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів.

    Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року.

    Стосовно нових правил перетину кордону України:

    • іноземці, зі свого боку, зобов’язані мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус, документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж негативний результат тестування на Covid-19. У випадку, якщо іноземець не має вищезгаданих документів, йому буде запропоновано встановити додаток «Вдома» й він матиме можливість зробити тест на виявлення захворювання протягом наступних 72 годин.
    • громадяни України матимуть безперешкодний перетин кордону в тих випадках, якщо вони мають документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж довідку 063-О про перше щеплення.
    • іноземці з посвідкою на проживання в Україні також безперешкодно перетнуть кордон якщо мають в наявності документ, що підтверджує повний курс вакцинації. У разі його відсутності, їм також доведеться встановлювати додаток «Вдома» й зробити тест на виявлення Covid протягом наступних 72 год.
    • усі невакциновані особи, які перебували більше ніж тиждень на території Росії та Індії протягом останніх двох тижнів - зобов’язані дотримуватися 14-денної самоізоляції без права її дострокового завершення.

    Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

    Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.

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    Теги: МЗС ЄС іноземці українці щеплення кордон коронавірус
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    Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження