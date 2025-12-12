Головна Країна Події в Україні
У Криму розвідка знищила російський літак Ан-26 та дві радіолокаційні системи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ворожий літак було уражено безпілотником
скриншот з відео ГУР

Операцію ГУР провів 10-11 грудня

Бійці Головного управління розвідки знищили багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26 та дві дороговартісні радіолокаційні системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що військові цілі було уражено 10-11 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму. «Загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» – вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий», – йдеться в повідомленні.

Крім того, «Примари» успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М «Небо-М» та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала «очима» ворожим комплексам С-300/С-400.

Нещодавно у ЗМІ зʼявилася інформація про ураження військово-транспортного літака Ан-26 на аеродромі «Кача» в окупованому Криму. Ан-26 – радянський військово-транспортний літак, виготовлений у КБ «Антонов», який перебуває на озброєнні Росії з 1975 року. За час повномасштабної війни Росія вже втратила кілька таких літаків.

Днями, літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб.

До слова, у вересня бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. 

Зазначається, що під час рейду на півострів спецпризначенці спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1».

