На столичній Оболоні спалахнула масштабна пожежа після вибуху (відео)

скриншот з відео з соцмереж

Вибух стався на вулиці Богатирській у гаражному кооперативі

На Оболоні в Києві пролунав сильний вибух поблизу АЗС, над місцем піднявся густий стовп чорного диму. Попередньо повідомляють про займання в гаражному кооперативі. Про це повідомляє «Главком».

За даними місцевих Telegram-каналів, вибух пролунав на вулиці Богатирській. За словами очевидців, над районом піднявся великий стовп чорного диму, який було видно здалеку.

Вибух стався у гаражному кооперативі, який розташований поруч з автозаправною станцією та шкільним стадіоном. На місці події працюють рятувальники. Наразі влада не повідомляла деталей інциденту.

Нагадаємо, в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху почалося займання.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння сталося на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. Під час рятувальної операції рятувальники вивели із сусідньої квартири двох людей, серед них була дитина.

Раніше в селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.