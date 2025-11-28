Головна Київ Новини
На столичній Оболоні спалахнула масштабна пожежа після вибуху (відео)

Ростислав Вонс
На столичній Оболоні спалахнула масштабна пожежа після вибуху (відео)
Над місцем вибуху піднявся густий стовп чорного диму
Вибух стався на вулиці Богатирській у гаражному кооперативі

На Оболоні в Києві пролунав сильний вибух поблизу АЗС, над місцем піднявся густий стовп чорного диму. Попередньо повідомляють про займання в гаражному кооперативі. Про це повідомляє «Главком».

За даними місцевих Telegram-каналів, вибух пролунав на вулиці Богатирській. За словами очевидців, над районом піднявся великий стовп чорного диму, який було видно здалеку.

Вибух стався у гаражному кооперативі, який розташований поруч з автозаправною станцією та шкільним стадіоном. На місці події працюють рятувальники. Наразі влада не повідомляла деталей інциденту.

Нагадаємо, в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху почалося займання.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння сталося на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. Під час рятувальної операції рятувальники вивели із сусідньої квартири двох людей, серед них була дитина.

Раніше в селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.

