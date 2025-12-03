Головна Країна Події в Україні
У Харкові пролунав вибух: загинула людина, є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Харкові пролунав вибух: загинула людина, є постраждалі
Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу

У Шевченківському районі Харкова пролунав вибух. Внаслідок чого загинула людина, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Наразі відомо про двох постраждалих. Під завалами на місці вибуху у Шевченківському районі знайдено тіло однієї загиблої людини.

Також, за даними очільника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, унаслідок вибуху пошкоджено три автомобілі, сталося займання чотирьох гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу. Причину вибуху влада не назвала.

Нагадаємо, увечері 23 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, а серед постраждалих – двоє дітей. 

До слова, уночі 26 листопада російські терористи вдарили ракетами по передмістю Харкова.

