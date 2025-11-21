Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
Жителів регіону просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації
фото з відкритих джерел

Звуки вибухів лунатимуть до 17:00

Сьогодні, 21 листопада, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що роботи заплановані на Шамраївському родовищі гранітів. Фахівці добуватимуть граніт для виробництва щебеневої продукції. Вибухові роботи триватимуть із 8:00 до 17:00.

Жителів просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації та ракетно-дронових атак. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

До слова, у вересні вибухові роботи проводилися на території Шамраївського родовища гранітів, де  добувають граніт для виробництва щебеневої продукції. Також вибухові роботи на Шамраївському родовищі гранітів проводилися й 12 листопада.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Теги: вибух Київщина влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
23 жовтня, 00:30
Підозрюваний розповсюджував виготовлені файли через інтернет
Виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію: жителю Борисполя повідомлено про підозру
27 жовтня, 17:23
Пожежа на НПЗ у США
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
1 листопада, 02:08
Пошкоджений будинок на вул. Академіка Заріфи Алієвої в Ірпені досі не відновлений
Мільйони на відбудову Ірпеня зависли у фірми зі «шлейфом». Замовник досі не розірвав контракти
31 жовтня, 11:40
На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції
У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)
10 листопада, 12:54
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 73-річної жінки
На Фастовщині у пожежі загинула пенсіонерка
12 листопада, 13:39
На Київщині припинено діяльність групи осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих світових та українських брендів
Підпільне виробництво продуктів викрито на Київщині: які бренди обрали фальсифікатори
19 листопада, 08:55
У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
Вчора, 15:06
Водій Skoda Octavia збив чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги
На Обухівщині водій автомобіля Skoda збив на смерть пішохода
Вчора, 13:10

Новини

Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну