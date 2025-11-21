На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону

Жителів регіону просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації

Звуки вибухів лунатимуть до 17:00

Сьогодні, 21 листопада, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що роботи заплановані на Шамраївському родовищі гранітів. Фахівці добуватимуть граніт для виробництва щебеневої продукції. Вибухові роботи триватимуть із 8:00 до 17:00.

Жителів просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації та ракетно-дронових атак. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

До слова, у вересні вибухові роботи проводилися на території Шамраївського родовища гранітів, де добувають граніт для виробництва щебеневої продукції. Також вибухові роботи на Шамраївському родовищі гранітів проводилися й 12 листопада.