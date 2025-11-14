У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
Загроза триває, перейдіть в укриття
Увечері, 13 листопада, у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».
О 23:50 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, також існує ракетна небезпека.
«У Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1259-й день війни.
