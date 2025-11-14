У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО

Загроза триває, перейдіть в укриття

Увечері, 13 листопада, у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

О 23:50 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, також існує ракетна небезпека.

«У Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1259-й день війни.