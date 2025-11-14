Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Загроза триває, перейдіть в укриття

Увечері, 13 листопада, у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

О 23:50 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, також існує ракетна небезпека. 

«У Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1259-й день війни.

Читайте також:

Теги: вибух Київ Київщина тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже півтори години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже півтори години
16 жовтня, 06:46
Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
Переплата 2 млн грн за дорожню сіль: столична посадовиця отримала підозру
14 жовтня, 11:30
Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
22 жовтня, 21:10
Представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього
У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям
24 жовтня, 16:36
У Росії пролунали вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область
10 листопада, 01:26
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
11 листопада, 20:01
Пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, на Алеї захисників Україн
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам
3 листопада, 14:34
Тепер у єдиній черзі з військовозобов'язаними змушені стояти люди, які оформлюють соціальні послуги, квартирні питання та інші адміністративні процедури
Громадський активіст розповів, як відстрочки від мобілізації паралізували ЦНАПи
11 листопада, 11:56
Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
11 листопада, 18:07

Новини

Росія здійснює комбіновану атаку на Київ (оновлюється)
Росія здійснює комбіновану атаку на Київ (оновлюється)
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Голова фракції «Слуга народу» в Київраді заявив про знайдену прослушку
Голова фракції «Слуга народу» в Київраді заявив про знайдену прослушку
Київ: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua