Росія атакувала Одещину безпілотниками

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Одеській області активно працювали сили ППО

У ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Пишуть, що десь там може бути влучання, але офіційної інформації щодо цього немає.

Крім того, безпілотники летіли на Одесу та Чорноморське. У регіоні активно працювали сили ППО.

Як відомо, російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Також у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. 

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. 

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

