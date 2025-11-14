МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим

МОК публічно не реагує на незаконні дії Михайла Дегтярьова

Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати візит міністра спорту РФ та керівника Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова до анексованого Криму. Про це повідомляє «Главком».

Дегтярьов 1 листопада незаконно відвідав анексований Крим. На територію окупованого Криму він потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Він порушив законодавство України.

«Главком» поцікавився у МОК:

1) Як МОК може прокоментувати цю інформацію?

2) Чи є такі дії Дегтярьова порушенням Олімпійської хартії?

Запит був надісланий ще 3 листопада. Однак, МОК на нього так і не відповів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.