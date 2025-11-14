Головна Спорт Новини
search button user button menu button

МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
Дегтярьов 1 листопада незаконно відвідав анексований Крим

МОК публічно не реагує на незаконні дії Михайла Дегтярьова

Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати візит міністра спорту РФ та керівника Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова до анексованого Криму. Про це повідомляє «Главком».

Дегтярьов 1 листопада незаконно відвідав анексований Крим. На територію окупованого Криму він потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Він порушив законодавство України.

«Главком» поцікавився у МОК: 

1) Як МОК може прокоментувати цю інформацію?
2) Чи є такі дії Дегтярьова порушенням Олімпійської хартії?

Запит був надісланий ще 3 листопада. Однак, МОК на нього так і не відповів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: Крим Міжнародний олімпійський комітет спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пара виховувала разом трьох дітей
Російський тренер з боротьби забив дружину до смерті, а потім пішов спати
5 листопада, 10:14
У російському місті Орел було чути серію вибухів
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада, 01:37
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
31 жовтня, 14:45
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу (фото, відео)
29 жовтня, 00:16
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)
26 жовтня, 22:46
Титов публічно підтримав російську агресію проти України
У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну
20 жовтня, 11:34
Зеленський: Орбан грає на боці Росії, а не миру
Чому Будапешт? Зеленський пояснив, яку гру веде Орбан
20 жовтня, 10:25
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
16 жовтня, 11:35
Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
15 жовтня, 18:24

Новини

Українські пляжниці з перемог почали чемпіонат світу в Австралії
Українські пляжниці з перемог почали чемпіонат світу в Австралії
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Михайлюк зіграв 25 хвилин у грі НБА проти «Атланти»
Михайлюк зіграв 25 хвилин у грі НБА проти «Атланти»

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua