Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпровському районі Києва (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпровському районі Києва (фото)
Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
фото: Нікіта Галка/Суспільне

Через щільне задимлення у будинку рятувальники виводили дітей з спеціальними капюшонами на стиснутому повітрі

Сьогодні російські війська за ніч двічі атакували Київ, є загиблі та поранені. Є пошкодження у кількох районах міста. Зокрема, рятувальники працюють у Дніпровському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.  

«Під час прибуття рятувальники виявили, що тут люди були заблоковані на верхніх поверхах. Через щільне задивлення рятувальникам довелося виводити людей кожного під руки, дітей виводили з спеціальними капюшонами на стиснутому повітрі. Тобто робили максимально все, щоб зберегти їм життя», – розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

За даними ДСНС у Дніпровському районі попередньо у будинок влучив бойовий дрон. Наразі є пошкодження із п'ятого по восьмий поверх. Здійнялася пожежа, яку вже загасили. Частково зруйновані фасад будинку та міжповерхові перекриття, між двома поверхами.

Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
фото: Нікіта Галка/Суспільне Київ

«З приводу аварійності будинку – буде визначатися вже після того, як рятувальники завершать свою роботу. Відповідна комісія буде мати доступ до приміщень. Станом на зараз, там де працюють рятувальники, воно більш-менш безпечно», – сказав Петров.

Він зазначив, що під завалами можуть бути люди. Наразі відомо, що на цій локації двоє загиблих – чоловік і жінка.

Штаб допомоги розгорнуто під пошкодженим будинком
Штаб допомоги розгорнуто під пошкодженим будинком
фото: Нікіта Галка/Суспільне Київ

Людмила мешканкає за два будинки від того, який постраждав внаслідок атаки РФ, розповіла, що вночі чула звуки шахедів і вибух.

«Я чула, що я бачила ці шахеди. Чого вони кружили? Я бачила, що вони кружать біля нашого будинку. А потім сильний вибух. Чого вони взялись, що їм тут треба? Тут немає ніяких підприємств», – сказала Людмила.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. 

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Теги: пожежа вибух Київ обстріл рятувальники будинок

