У Дніпрі пролунав вибух, виникла пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Дніпрі пролунав вибух, виникла пожежа
фото: соціальні мережі

В одному із районів Дніпра виникла пожежа

У ніч на 13 грудня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунав потужний вибухи, після якого в одному із районів виникла пожежа. Наразі офіційної інформації немає.

У Дніпрі пролунав вибух, виникла пожежа фото 1
фото: соціальні мережі
У Дніпрі пролунав вибух, виникла пожежа фото 2
фото: соціальні мережі

Як відомо, у ніч на 8 грудня російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу.

За словами очевидців, в результаті вибуху, що стався в одному з районів міста, виникла пожежа, яка швидко охопила будівлю. Рятувальники негайно розпочали роботу з ліквідації займання.

Також у ніч на 6 грудня російські дрони-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру у Дніпрі, знищивши склади фармацевтичних компаній, що забезпечували роботу сотень аптек по всій Україні.

Як повідомив засновник компанії «Біосфера» Андрій Здесенко, один з атакованих об'єктів – склад аптечної мережі «Мед-Сервіс», де зберігалися медикаменти від сотень постачальників для 500 аптек по всій Україні. Пожежа, яка виникла внаслідок удару, тривала кілька годин, за попередніми даними, жертв серед людей немає.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

Володимир Зеленський повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.

