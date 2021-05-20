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    Трьох російських акторів включили до переліку осіб, що становлять загрозу Україні – Мінкульт

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    Актори Ігор Петренко і Марія Миронова - Трьох російських акторів включили до переліку осіб, що становлять загрозу Україні – Мінкульт
    Актори Ігор Петренко і Марія Миронова
    Фото kino-teatr.ru

    Які причини такого рішення, в міністерстві не пояснили

    Міністерство культури і інформаційної політики за поданням Служби безпеки України 19 травня внесло російських акторів Ігора Копилова, Ігора Петренка і акторку Марію Миронову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє пресслужба МКІП.

    «11 травня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова Ігора Сергійовича, Петренка Ігора Петровича та Миронову Марію Андріївну. Відповідним наказом... від 19 травня (їх) було включено до переліку», – йдеться у повідомленні.

    Вказується, що процедура здійснюється автоматично, «адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено». При цьому, додаткових деталей щодо причин включення даних осіб міністерство не надало.

    Тим часом, російській актор Єфремов вперше розповів про життя в колонії.

    Теги: Росія Міністерство інформаційної політики актор нацбезпека
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    Трьох російських акторів включили до переліку осіб, що становлять загрозу Україні – Мінкульт