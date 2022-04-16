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    Трупи на вулицях і знищені будинки: нові кадри зруйнованого Маріуполя (фото,відео)

    Окупанти знищують у Маріуполі усе, що бачать на своєму шляху - Трупи на вулицях і знищені будинки: нові кадри зруйнованого Маріуполя (фото,відео)
    Окупанти знищують у Маріуполі усе, що бачать на своєму шляху
    фото з Telegram-каналу «Мариуполь сейчас»

    В ООН вважають, що людям у місті загрожує голодна смерть

    В Україні триває 52-й день війни. Окупанти продовжують знищувати Маріуполь, у якому вже налічуються тисячі жертв. У мережі показали нові кадри з Маріуполя. Наші вояки продовжують тримати захист, але саме місто вже мало нагадує колись живе й квітуче місце.

    Фото та відео нагадують кадри з фільмів жахів, але насправді це те, у що перетворив місто "рускій мір".

    Зазначимо, що в ООН вже б'ють на сполох через ситуацію у місті. Там вважають, що людям загрожує голодна смерть.

    Нагадаємо, у Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на розчищення завалів, роботу обіцяють оплатити їжею.

    Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Раніше у мережу виклали нові кадри з міста.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Трупи на вулицях і знищені будинки: нові кадри зруйнованого Маріуполя (фото,відео)