Трюдо залишиться прем’єром Канади до 2025 року

Джастін Трюдо (в центрі) домовився із лівою партією "Нові демократи" - і збереже за собою посаду прем'єр-міністра ще на три роки

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо домовився із партією «Нові демократи», зберігши нинішній уряд меншості до наступних парламентських виборів

Правляча Ліберальна партія Канади уклала угоду із лівою опозицією, уникнувши дострокових виборів до парламенту. Про це пише видання Politico.

Це означає, що нинішній прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, представник Ліберальної партії, залишиться на посаді до наступних парламентських виборів. Вони заплановані на 25 жовтня 2025 року.

Угода між лібералами та лівими «Новим демократами» стосуватиметься охорони здоров’я в країні, боротьби зі змінами клімату, будівництва житла тощо.

Крім того, у таких важливих питаннях, як оборона, лівоцентристська коаліція буде шукати підтримки у інших парламентських сил.

«Це було непросте рішення. Оскільки навколо нас так багато нестабільності, канадцям потрібна стабільність», – пояснив таке рішення журналістам прем’єр-міністр. Трюдо пояснив логіку цієї угоди саме як пошуком стабільності у світі, який досі виходить із пандемії коронавірусу та бореться із вторгненням Росії до України.

Угода між Ліберальною партією та «Новими демократами» була підписана через кілька місяців після того, як партія Трюдо не змогла повернути собі на парламентських виборах більшість, яка дозволила б сформувати уряд.

З 2019 року ліберали були змушені шукати підтримки у опозиційних партій для ухвалення тих чи інших законів та функціонування уряду меншості.

Консерватори уже розкритикували нову лівоцентристську коаліцію. Тимчасова лідерка Консервативної партії Кендіс Берген наголосила, що таким чином Трюдо намагається утримати в руках владу, яку йому не довірили на парламентських виборах минулої осені.

Як відомо, правляча ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня 2021 року.

Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені прем'єром Трюдо 15 серпня з метою отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року, але останні роки ліберальна партія не мала монобільшості у парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.