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    Тупик Коломойського. Міська влада Дніпра хоче перейменувати вулицю на честь олігарха

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    <span>За словами Філатова, причиною такого звернення стали публікації у ЗМІ, щодо знищення відремонтованої вулиці дощем</span> - Тупик Коломойського. Міська влада Дніпра хоче перейменувати вулицю на честь олігарха
    За словами Філатова, причиною такого звернення стали публікації у ЗМІ, щодо знищення відремонтованої вулиці дощем

    Міський голова Дніпра хоче перейменувати вулицю Короленка через сюжети в ЗМІ

    Мер Дніпра Борис Філатов запропонував нові назви вулиць Дніпра - «Тупік Коломойського» і «АренаБена».

    Про це міський голова Дніпра Борис Філатов написав у Facebook.

    Міський голова Дніпра направив до міської комісії з перейменування письмову пропозицію щодо вулиці Короленко.

    Вулицю пропонується перейменувати у тупик Коломойського, вулицю Змиту чи балку «Медіахолдингу УНІАН та 1+1».

    Міська комісія має невідкладно розглянути пропозицію.

    За словами Філатова, причиною такого звернення стали публікації у ЗМІ, щодо знищення відремонтованої вулиці дощем.

    «І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським «ДнепрАрена». Можлива нова назва «АренаБена», - пише Філатов.

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    Борис Філатов Дніпро мер влада
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