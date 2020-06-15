Тупик Коломойського. Міська влада Дніпра хоче перейменувати вулицю на честь олігарха
За словами Філатова, причиною такого звернення стали публікації у ЗМІ, щодо знищення відремонтованої вулиці дощем
Міський голова Дніпра хоче перейменувати вулицю Короленка через сюжети в ЗМІ
Мер Дніпра Борис Філатов запропонував нові назви вулиць Дніпра - «Тупік Коломойського» і «АренаБена».
Про це міський голова Дніпра Борис Філатов написав у Facebook.
Міський голова Дніпра направив до міської комісії з перейменування письмову пропозицію щодо вулиці Короленко.
Вулицю пропонується перейменувати у тупик Коломойського, вулицю Змиту чи балку «Медіахолдингу УНІАН та 1+1».
Міська комісія має невідкладно розглянути пропозицію.
За словами Філатова, причиною такого звернення стали публікації у ЗМІ, щодо знищення відремонтованої вулиці дощем.
«І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським «ДнепрАрена». Можлива нова назва «АренаБена», - пише Філатов.