Туреччина хоче «збагатитися» новим Стамбульський каналом

Канал з'єднає Чорне море на північ від Стамбула з Мармуровим морем на півдні

Туреччина схвалила плани розвитку величезного каналу на околиці Стамбула, просуваючи відповідний проєкт. Він викликав критику через вартість і вплив на навколишнє середовище.

Про це пише «Європейська правда».

Міністр навколишнього середовища Мурат Курум висунув питання щодо проєкту Kanal Istanbul Project на громадське обговорення.

«Ми швидко зробимо кроки, щоб збагатити нашу країну і священне місто каналом Стамбул», – написав Курум в Twitter.

Відомо, що цей крок був зроблений через рік після того, як Туреччина провела перший тендер на реконструкцію двох історичних мостів у своєму найбільшому місті, де планується прорити 45-кілометровий канал, що просувається президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Канал з'єднає Чорне море на північ від Стамбула з Мармуровим морем на півдні і оцінюється в 75 мільярдів лір ($9,2 мільярда).

Нагадаємо, що в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.