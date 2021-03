Корабель Ever Given планують стягнути з мілини вже сьогодні

За словами учасника рятувальної операції, роботи йдуть швидше очікуваного

Підняття на воду контейнеровоза Ever Given, що сів на мілину в Суецькому каналі, можливе значно раніше, ніж прогнозувалося раніше. Таку думку висловила The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела серед учасників рятувальної операції.

«Можливо, ми зможемо зіштовхнути його раніше, ніж думали спочатку», – передає WSJ слова учасника операції. В ході робіт пізнього вечора п'ятниці підняли сотні тисяч кубічних футів піску з-під носової частини контейнеровоза.

Раніше президент компанії Imabari Shipbuidling Юкіто Хігакі заявив, що робочі сподіваються зняти корабель з мілини до вечора 27 березня. Група компаній пана Хігакі контролює компанію Shoei Kisen, якій належить Ever Given.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море.

Експерти висловлювали припущення, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.