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    Корабель Ever Given планують стягнути з мілини вже сьогодні

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    Корабель Ever Given планують стягнути з мілини вже сьогодні

    За словами учасника рятувальної операції, роботи йдуть швидше очікуваного

    Підняття на воду контейнеровоза Ever Given, що сів на мілину в Суецькому каналі, можливе значно раніше, ніж прогнозувалося раніше. Таку думку висловила The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела серед учасників рятувальної операції.

    «Можливо, ми зможемо зіштовхнути його раніше, ніж думали спочатку», – передає WSJ слова учасника операції. В ході робіт пізнього вечора п'ятниці підняли сотні тисяч кубічних футів піску з-під носової частини контейнеровоза.

    Раніше президент компанії Imabari Shipbuidling Юкіто Хігакі заявив, що робочі сподіваються зняти корабель з мілини до вечора 27 березня. Група компаній пана Хігакі контролює компанію Shoei Kisen, якій належить Ever Given.

    Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море.

    Експерти висловлювали припущення, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

    Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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    Теги: Єгипет корабель аварія президент море
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