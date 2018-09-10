Туреччина концентрує військову бронетехніку на кордоні з Сирією



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Фото: Анадолу Військова техніка збройних сил Туреччини

Чергова колона прибула до прикордонної провінції Хатай

Збройні сили Туреччини продовжують перекидання своєї військової бронетехніки ближче до сирійського кордону.

Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Як зазначається, у неділю, 9 вересня, чергова колона прибула до прикордонної провінції Хатай.

Бронетехніку буде розподілено між підрозділами, які вже сконцентровані на кордоні з Сирією у районі Хасса.

Нагадаємо, Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.

Як відомо, Росія, Іран і Туреччина прийняли декларацію щодо Сирії.

Нагадаємо, в рамках переговорів в Тегерані за участі лідерів Ірану, РФ і Туреччини щодо долі сирійської провінції Ідліб Реджеп Ердоган запропонував проголосити нове перемир’я.

Раніше вісім країн ЄС закликали Іран і РФ підтримувати попередньо досягнуту домовленість по перемир’я щодо сирійської провінції Ідліб.