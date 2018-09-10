Туреччина концентрує військову бронетехніку на кордоні з Сирією
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Чергова колона прибула до прикордонної провінції Хатай
Збройні сили Туреччини продовжують перекидання своєї військової бронетехніки ближче до сирійського кордону.
Про це повідомляє агентство «Анадолу».
Як зазначається, у неділю, 9 вересня, чергова колона прибула до прикордонної провінції Хатай.
Бронетехніку буде розподілено між підрозділами, які вже сконцентровані на кордоні з Сирією у районі Хасса.
Нагадаємо, Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.
Як відомо, Росія, Іран і Туреччина прийняли декларацію щодо Сирії.
Нагадаємо, в рамках переговорів в Тегерані за участі лідерів Ірану, РФ і Туреччини щодо долі сирійської провінції Ідліб Реджеп Ердоган запропонував проголосити нове перемир’я.
Раніше вісім країн ЄС закликали Іран і РФ підтримувати попередньо досягнуту домовленість по перемир’я щодо сирійської провінції Ідліб.