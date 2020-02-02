Російська авіація завдала удару по місту в Сирії
Місто контролюється Туреччиною та її сирійськими опозиційними військами
Російська авіація та військові режиму Асада завдали удару по місту Аль-Баб, підконтрольному підтримуваній Туреччиною Сирійській національній армії.
Про це повідомляє Daily Sabah.
«Авіація режиму Асада та ВПС РФ завдали удару по місту Аль-Баб, підконтрольному підтримуваній Туреччиною Сирійській національній армії (СНР), що знаходиться на півночі Сирії», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у цьому місті це перший авіаудар, починаючи з 2017 року.
Напередодні сили СНР розпочали наступ на південь від Аль-Баб, захопивши два спільних пункти пропуску РФ та війська Асада.
Аль-Баб контролюється Туреччиною та її сирійськими опозиційними військами з 2017 року.
Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.