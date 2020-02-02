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    У світі

    Російська авіація завдала удару по місту в Сирії

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    Російська авіація завдала удару по місту в Сирії
    Фото: AA

    Місто контролюється Туреччиною та її сирійськими опозиційними військами

    Російська авіація та військові режиму Асада завдали удару по місту Аль-Баб, підконтрольному підтримуваній Туреччиною Сирійській національній армії.

    Про це повідомляє Daily Sabah.

    «Авіація режиму Асада та ВПС РФ завдали удару по місту Аль-Баб, підконтрольному підтримуваній Туреччиною Сирійській національній армії (СНР), що знаходиться на півночі Сирії», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, у цьому місті це перший авіаудар, починаючи з 2017 року.

    Напередодні сили СНР розпочали наступ на південь від Аль-Баб, захопивши два спільних пункти пропуску РФ та війська Асада.

    Аль-Баб контролюється Туреччиною та її сирійськими опозиційними військами з 2017 року.

    Війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.
    За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями.

    Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.

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    Росія Сирія авіація ООН війна військові
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