США відправляють два військові кораблі у Чорне море

Кораблі зайдуть в Чорне море через наростання напруженості між Росією і Україною

Кораблі зайдуть в Чорне море через наростання напруженості між Росією і Україною

Кораблі пройдуть через Босфор наступного тижня

Сполучені Штати сповістили Туреччину про відправку двох військових кораблів у Чорне море на тлі нарощування військової сили РФ на кордоні з Україною, повідомили у МЗС Туреччини.

Згідно із заявою відомства, американські кораблі перебуватимуть в Чорному морі до 4 травня 2021 року, повідомляє Reuters.

«15 днів тому нам по дипломатичних каналах повідомили про те, що два військові кораблі США вийдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре [про статус проток]. Кораблі будуть знаходиться в Чорному морі до 4 травня», - сказали в МЗС Туреччини.

Конвенція Монтре про статус проток 1936 року встановлює суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли і обмежує доступ іноземних військово-морських кораблів у Чорне море.

Днем раніше представник Пентагону в коментарі CNN заявив, що США розглядають можливість відправки в найближчі тижні військових кораблів в Чорне море на знак підтримки України на тлі посилення військової присутності Росії на східному кордоні.

За словами співрозмовника, розгортання бойових кораблів в Чорному морі сигналом для Москви про те, що Вашингтон стежить за ситуацією.

Представник Пентагону додав, що авіація ВМС США продовжує проводити розвідувальні місії в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем і стежити за активністю ВМФ Росії, а також за пересуванням військ в тимчасово окупованому Криму.

Напередодні десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії Росії почали міжфлотський перехід в Чорне море в рамках так званих навчань.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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