Путін боїться Ердогана більше, ніж НАТО

Ердоган прямо допомагає Україні політично і військово, а у відповідь – лише помідори і заборона польотів

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Ну, вот. Теперь и в Турцию нельзя. Забанили Турцию из-за ковида.

В общем-то, из-за ковида. Посмотрите статистику, В Турции с ковидом большие проблемы. Поэтому, с формальной точки зрения, претензий к России нет. Есть, конечно, некоторые подозрения. Мы знаем, что если какое-то государство что-то себе «позволяет», а именно то, что России не нравится, то либо помидорки банят, либо апельсины становятся не того размера… ну, в общем, банят само государство. Одновременно Соловьёв и Киселёв поясняют, что в этом государстве фашисты, и вообще, эта страна всегда была врагом.

Но есть абсолютно точный индикатор, который нам покажет, Турцию забанили из-за ковида, или из-за политики. Индикатор этот – возобновление полётов туристов. Конечно, ковид может бушевать в Турции и после сроков, объявленных Россией, и она может продлить запрет. Но, если мы увидим, что ковид опустился, а полёты запрещены, то тогда дело совсем в другом. В том, к примеру, что Эрдоган встретился с Зеленским и выразил ему всяческую поддержку. И не только заявлениями, типа «Крым – это Украина», но и беспилотниками. И их будет много. Наверное, и другое турецкое оружие будет.

И тут ничего поделать нельзя, ибо Турция – могучая держава, сила которой, экономическая и военная, далеко не региональные. А если говорить про амбиции Эрдогана, то после спецоперации в Нагорном Карабахе, он вообще чувствует себя лидером региона. И он прав, сила быть таковым у него есть. И, видимо, Крым он воспринимает далеко не российским.

Что касается Путина, то он Эрдогана боится больше НАТО. Вдумайтесь, Эрдоган прямо помогает Украине политически и военно, а в ответ – помидорки и запрет полётов. Никаких злобных заявлений, никаких обещаний ввести в Турцию войска и прекратить турецкую государственность. В общем, понятно кто на юге хозяин. Не Путин. Путин боится Эрдогана.

Но никто не отменял знаменитое правило «Бей своих, чтоб чужие боялись». В данном случае, больше полумиллиону российских граждан, которые купили путевки в Турцию, Путин сказал «Давай, до свиданья!», одним махом аннулировав не только их отдых, но и деньги, которые они в отдых вложили. Сейчас, если посмотреть официальные заявления властей, идут вбросы, кто именно должен деньги вернуть. Кто угодно, но не государство.

И в финале нужно кое-что напомнить. Когда-то террорист подложил взрывчатку в российский самолёт в Египте. Россия запретила полеты в Египет. После этого Египет провел огромную работу – вычистил террористов, усилил безопасность. В Египет прилетает ежедневно сотни самолётов со всего мира. Туда же регулярно прилетает комиссия из России, чтобы проверить как обстоят дела. И не разрешает полеты.

Тут вот что важно. Я не говорю, что комиссия коррумпирована, или ей даны указания запрещать. Важно то, что Египет закрыт для Россиян без объяснений, а теперь вопрос как будет с Турцией.

В общем, дорогие россияне, сидите дома или летите на Мальдивы за совсем другие деньги.

Джерело: Эхо Москвы

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