Шмигаль назвав головний пріоритет Кабміну в співпраці з МВФ



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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з місією МВФ

Глава уряду підкреслив важливість всебічної підтримки, яка надається МВФ Україні

Сьогодні ввечері відбулась телефонна розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом (голова місії МВФ до України).

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Участь в розмові також взяли Міністр фінансів Ігор Уманський та Міністр юстиції Денис Малюська.

Сторони обговорили подальші кроки двостороннього співробітництва.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований на продовження співробітництва із МВФ. Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

За словами Прем’єр-міністра, уряд України налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку.

Нова програма розширеного фінансування МВФ є вкрай важливою на даному етапі розвитку України.

Під час розмови сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

Глава Уряду підкреслив важливість всебічної підтримки, яка надається МВФ Україні.

Нагадаємо, 6 березня новопризначений міністр фінансів України Ігор Уманський зустрівся з головою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

До слова, курс долара може стрімко стрибнути.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.