Туреччина збільшила мита на 22 товари із США



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Анкара відповіла на обмеження Вашингтона підвищенням мит у розмірі 533 мільйонів доларів, - йдеться в повідомленні

Туреччина підвищила митні збори на ряд товарів, що імпортуються із США у розмірі $533 мільйонів. Про це заявила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджа.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Анкара відповіла на обмеження Вашингтона підвищенням мит у розмірі 533 мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.

Міністр зазначила, що Туреччина вдвічі підвищила мита на імпорт 22 найменувань товарів із США.

«США – важливий, але не єдиний торговельний партнер Туреччини. У Анкари завжди є доступ до альтернативних ринків», - сказала Пекджан.

За її словами, Анкара готова «захистити інтереси вітчизняних компаній на тлі несправедливих кроків США».

А віце-президент Туреччини Фуат Октай написав у середу в своєму микроблозі, що рішення Анкари обумовлене «навмисними атаками адміністрації США» на турецьку економіку.

Напередодні офіційний представник Держдепартаменту Хезер Науерт заявила, що США не несуть відповідальності за фінансові проблеми Туреччини.

З початку серпня курс турецької ліри обрушився на тлі заяви президента США Дональда Трампа про підвищення мит на турецьку сталь і алюміній з 25 до 50 відсотків. Національна валюта Туреччини подешевшала після цього на 14 відсотків, а з початку року - більш ніж на 40 відсотків.

Нагадаємо, у Туреччині чиновники закликають не купувати iPhone, а віддати перевагу, наприклад, продукції Samsung.

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