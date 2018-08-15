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    Туреччина збільшила мита на 22 товари із США

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    Туреччина збільшила мита на 22 товари із США

    Анкара відповіла на обмеження Вашингтона підвищенням мит у розмірі 533 мільйонів доларів, - йдеться в повідомленні

    Туреччина підвищила митні збори на ряд товарів, що імпортуються із США у розмірі $533 мільйонів. Про це заявила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджа.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    «Анкара відповіла на обмеження Вашингтона підвищенням мит у розмірі 533 мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.

    Міністр зазначила, що Туреччина вдвічі підвищила мита на імпорт 22 найменувань товарів із США.

    «США – важливий, але не єдиний торговельний партнер Туреччини. У Анкари завжди є доступ до альтернативних ринків», - сказала Пекджан.

    За її словами, Анкара готова «захистити інтереси вітчизняних компаній на тлі несправедливих кроків США».

    А віце-президент Туреччини Фуат Октай написав у середу в своєму микроблозі, що рішення Анкари обумовлене «навмисними атаками адміністрації США» на турецьку економіку.

    Напередодні офіційний представник Держдепартаменту Хезер Науерт заявила, що США не несуть відповідальності за фінансові проблеми Туреччини.

    З початку серпня курс турецької ліри обрушився на тлі заяви президента США Дональда Трампа про підвищення мит на турецьку сталь і алюміній з 25 до 50 відсотків. Національна валюта Туреччини подешевшала після цього на 14 відсотків, а з початку року - більш ніж на 40 відсотків.

    Нагадаємо, у Туреччині чиновники закликають не купувати iPhone, а віддати перевагу, наприклад, продукції Samsung.

    Також читайте: Трамп топить Туреччину. Ердоган рятує ліру

     

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