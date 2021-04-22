Україна вводить спецмито на білоруські автобуси і вантажівки

Рішення Комісії набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього повідомлення

Під дію 35% мита потрапляють автобуси, вантажівки з дизельними двигунами і повною масою 5-20 тонн та більше, і спецтехніка

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила встановити спецмито в розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі. Про це повідомляє «Урядовий кур'єр».

Зазначається, що були встановлені факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі.

«Було встановлено, що урядом Республіки Білорусь створені штучні бар’єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях, у результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на ринок Республіки Білорусь.

Такі дії суперечать статтям 5 та 6 Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 (СНД), статті 2 Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992 і вважаються дискримінаційними та недружніми діями у розумінні положень Закону і Порядку», – йдеться у повідомленні.

Спецмито застосовується з моменту набрання чинності рішенням Комісії і до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України.

Рішення Комісії набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Під дію 35% мита потрапляють автобуси (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше), вантажівки з дизельними двигунами і повною масою 5-20 тонн та більше 20 тонн (виняток зробили для автомобільних шасі).

Також мито діятиме на спецтехніку (автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу і автомобілі-майстерні).