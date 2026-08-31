Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів за межами України, але назвав умову – FT

Можливість використання Starlink за межами України має особливе значення для далекобійних безпілотників

Американський підприємець Ілон Маск готовий дозволити українським дронам використовувати Starlink за межами України. Йдеться, зокрема, про застосування безпілотників із терміналами супутникового зв’язку під час операцій на території Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє «Главком».

За даними видання, Маск дав зрозуміти, що не заперечує проти такого використання Starlink, однак висунув важливу умову. За його словами, дозвіл на використання системи за межами України має бути частиною політичного рішення, яке повинна ухвалити адміністрація президента США.

Таким чином, остаточне рішення щодо можливості роботи Starlink на українських безпілотниках за межами України залежить не лише від позиції Маска. Starlink широко використовують українські військові для забезпечення супутникового зв’язку. Термінали системи дають змогу підтримувати зв’язок та обмінюватися даними навіть у районах, де традиційна інфраструктура пошкоджена або відсутня.

Можливість використання Starlink за межами України має особливе значення для українських далекобійних безпілотників. Супутниковий зв’язок може забезпечувати передачу даних і керування апаратами на значній відстані від української території. Водночас питання доступу українських військових до Starlink уже неодноразово ставало предметом дискусій. Система має критичне значення для українських сил оборони, тому будь-які зміни в умовах її використання можуть впливати на можливості українських безпілотних систем.

Якщо відповідний дозвіл буде надано, українські дрони зможуть використовувати Starlink під час операцій за межами України. Водночас наразі йдеться саме про готовність Маска погодитися на такий сценарій, а не про вже ухвалене рішення. Над територією Росії останніми днями помітили незвичні ланцюжки яскравих об'єктів, які нагадують супутники Starlink. Повідомлення про це з'явилися на тлі переговорів України з Ілоном Маском щодо використання супутникового зв'язку над РФ.

Аналітики заявили, що останніми днями над територією РФ фіксують більше прольотів Starlink, ніж зазвичай, і оприлюднили відео та фотографії спостережень.