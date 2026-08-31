Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів за межами України, але назвав умову – FT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів за межами України, але назвав умову – FT
Остаточне рішення залежить не лише від позиції Маска
колаж: glavcom.ua

Можливість використання Starlink за межами України має особливе значення для далекобійних безпілотників

Американський підприємець Ілон Маск готовий дозволити українським дронам використовувати Starlink за межами України. Йдеться, зокрема, про застосування безпілотників із терміналами супутникового зв’язку під час операцій на території Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє «Главком». 

За даними видання, Маск дав зрозуміти, що не заперечує проти такого використання Starlink, однак висунув важливу умову. За його словами, дозвіл на використання системи за межами України має бути частиною політичного рішення, яке повинна ухвалити адміністрація президента США.

Таким чином, остаточне рішення щодо можливості роботи Starlink на українських безпілотниках за межами України залежить не лише від позиції Маска. Starlink широко використовують українські військові для забезпечення супутникового зв’язку. Термінали системи дають змогу підтримувати зв’язок та обмінюватися даними навіть у районах, де традиційна інфраструктура пошкоджена або відсутня.

Можливість використання Starlink за межами України має особливе значення для українських далекобійних безпілотників. Супутниковий зв’язок може забезпечувати передачу даних і керування апаратами на значній відстані від української території. Водночас питання доступу українських військових до Starlink уже неодноразово ставало предметом дискусій. Система має критичне значення для українських сил оборони, тому будь-які зміни в умовах її використання можуть впливати на можливості українських безпілотних систем.

Якщо відповідний дозвіл буде надано, українські дрони зможуть використовувати Starlink під час операцій за межами України. Водночас наразі йдеться саме про готовність Маска погодитися на такий сценарій, а не про вже ухвалене рішення. Над територією Росії останніми днями помітили незвичні ланцюжки яскравих об'єктів, які нагадують супутники Starlink. Повідомлення про це з'явилися на тлі переговорів України з Ілоном Маском щодо використання супутникового зв'язку над РФ.

Аналітики заявили, що останніми днями над територією РФ фіксують більше прольотів Starlink, ніж зазвичай, і оприлюднили відео та фотографії спостережень.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск Starlink США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блюменталь: Це момент надзвичайної терміновості, оскільки Путін може спробувати ескалувати ситуацію
Сенатор США закликав ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії
Сьогодні, 02:59
Минулого сезону Тонья провів 28 ігор у чемпіонаті Туреччини
Італійський футболіст передумав переходити до російського клубу через війну
26 серпня, 13:28
Андрій Хливнюк з початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті країн
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із вівцями: реакція мережі
25 серпня, 19:54
Медичну діяльність підприємства мають припинити до 7 вересня 2026 року
У Дружківці закривається міська лікарня через обстріли РФ
25 серпня, 18:27
США можуть анулювати до 200 тис. віз через заяви на притулок
Адміністрація Трампа підготувала масштабне анулювання віз
25 серпня, 07:22
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 286 танків
Втрати ворога станом на 21 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
21 серпня, 06:55
Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик допустив масштабну провокацію Кремля протягом місяців
Польща почала готуватися до можливої війни з Росією
17 серпня, 15:23
Росія масовано атакувала Суми КАБами
Росія вдарила по Сумах: є поранені, пошкоджено ТЦ і багатоповерхівки
6 серпня, 04:04
Джаред Лето відомий за роллю Джокера у фільмі «Загін самогубців»
Джаред Лето відреагував на звинувачення у домаганнях до неповнолітніх
31 липня, 14:35

Політика

Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів за межами України, але назвав умову – FT
Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів за межами України, але назвав умову – FT
У Німеччині одна з партій планує об'єднатися з ультраправими, щоб зупинити допомогу Україні
У Німеччині одна з партій планує об'єднатися з ультраправими, щоб зупинити допомогу Україні
Чому США не можуть завершити війну проти Ірану? Пояснення NYT
Чому США не можуть завершити війну проти Ірану? Пояснення NYT
Сенатор США закликав ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії
Сенатор США закликав ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії
Трамп руйнує імідж США, але світ не поспішає в обійми Китаю: аналіз Bloomberg
Трамп руйнує імідж США, але світ не поспішає в обійми Китаю: аналіз Bloomberg
FT: Федоров готовий допомогти США створити «армію дронів» в обмін на ракети для Patriot
FT: Федоров готовий допомогти США створити «армію дронів» в обмін на ракети для Patriot

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
81K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
73K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua