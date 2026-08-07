Ілон Маск відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів углиб Росії – The Atlantic

Ілон Маск продовжує говорити, що Україні та Росії настав час укласти угоду

Американський мільярдер Ілон Маск продовжує блокувати використання терміналів супутникового зв'язку Starlink для наведення українських ударів по об'єктах у глибині території Росії. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

Михайло Федоров після звільнення з посади очільника Міністерства оборони намагався через неофіційні канали переконати Маска змінити позицію, проте той залишається непохитним. Співрозмовники видання зазначають, що Маск продовжує дискутувати з українською стороною, стверджуючи, що використання супутникового зв'язку для таких атак загрожує подальшою ескалацією війни.

«Наразі жодного позитивного рішення немає. Ілон продовжує говорити, що настав час укласти угоду», – заявив один із джерел The Atlantic.

Також зазначається, що під час зустрічі з Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський особисто звернувся до американського лідера з проханням вплинути на бізнесмена щодо зняття обмежень. Україна розраховує використовувати Starlink для високоточного наведення на російські ракетні комплекси, з яких ворог обстрілює Київ та інші українські міста.

За інформацією видання, Трамп на це прохання конкретної відповіді поки не надав.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання президента Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США.

Нагадаємо, США продовжують переговори щодо можливого виробництва перехоплювачів для Patriot за участю України. Серед варіантів, які обговорюються, – виготовлення окремих компонентів в Україні з подальшим складанням ракет на підприємствах у Європі.