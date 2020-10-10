Twitter ввів додаткові обмеження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На час виборів користувачам вимкнуть можливість робити ретвіти постів політиків і користувачів, які не зібрали 100 тисяч підписників

Соціальна мережа Twitter посилила політику щодо дезінформації. Таке рішення влада компанії зробила перед прийдешніми виборами президента США.

Про це повідомили на сайті компанії.

Користувачам соціальної мережі, в тому числі тим, хто має до виборів пряме відношення, заборонять проголошувати перемогу того чи іншого кандидата до тих пір, поки про це не повідомлять офіційні джерела або авторитетні ЗМІ. Twitter почне відзначати спеціальною позначкою повідомлення, в яких опублікована непідтверджена інформація.

Ті твіти, які будуть містити спроби втручання в процес голосування і підрахунку голосів, будуть видаляти. Мова йде, в тому числі і про пости із застосуванням насильства. Вирішувати, чи намагався користувач втрутитися в результат виборів, чи ні, буде служба безпеки соціальної мережі.

Крім того, на час виборів користувачам вимкнуть можливість робити ретвіти постів політиків і користувачів, які не зібрали 100 тисяч підписників. Такі пости не можна буде ні лайкати, ні коментувати.

Раніше Microsoft заявила про кібератаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби Трампа і Байдена.