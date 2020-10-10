  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Британія відкликає посла з Білорусі для проведення консультацій

    • Розсилка
    Британія відкликає посла з Білорусі для проведення консультацій - Британія відкликає посла з Білорусі для проведення консультацій
    Британія відкликає посла з Білорусі для проведення консультацій

    Лондон засуджує рішення влади Білорусі про видворення з республіки литовських і польських дипломатів

    Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що влада Сполученого Королівства в знак солідарності з Польщею і Литвою вирішили відкликати посла в Білорусі для проведення консультацій.

    Про це він повідомив в своєму Twitter.

    Він зазначив, що Лондон засуджує рішення влади Білорусі про видворення з республіки литовських і польських дипломатів. За словами британського міністра, це було зроблено «абсолютно необгрунтовано» і лише «ізолює білоруський народ».

    «На знак солідарності ми тимчасово відкликаємо нашого посла для консультацій щодо ситуації в Білорусі», - написав Рааб.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    МЗС Естонія Велика Британія влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies