Британія відкликає посла з Білорусі для проведення консультацій

Лондон засуджує рішення влади Білорусі про видворення з республіки литовських і польських дипломатів

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що влада Сполученого Королівства в знак солідарності з Польщею і Литвою вирішили відкликати посла в Білорусі для проведення консультацій.

Про це він повідомив в своєму Twitter.

Він зазначив, що Лондон засуджує рішення влади Білорусі про видворення з республіки литовських і польських дипломатів. За словами британського міністра, це було зроблено «абсолютно необгрунтовано» і лише «ізолює білоруський народ».

«На знак солідарності ми тимчасово відкликаємо нашого посла для консультацій щодо ситуації в Білорусі», - написав Рааб.

condemns Belarus’ decision to expel Polish & Lithuanian diplomats. Completely unjustified and will only isolate the Belarusian people. In solidarity, we are temporarily recalling our Ambassador for consultations on the situation in Belarus