Помпео пообіцяв найближчим часом опублікувати листи Клінтон



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Помпео пообіцяв найближчим часом опублікувати листи Клінтон

Помпео не пояснив, про які саме листи Клінтон йдеться

Держдепартамент США опублікує частину електронної кореспонденції Гілларі Клінтон, яка раніше очолювала відомство.

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Електронні листи у нас. Ми їх представимо. Ми представимо всю цю інформацію, щоб американці могли з нею ознайомитися», — сказав він.

Помпео не пояснив, про які саме листи Клінтон йдеться.

На запитання про те, чи відбудеться це перед запланованими на 3 листопада президентськими виборами, глава зовнішньополітичного відомства США відповів, що публікація готується «настільки скоро, наскільки можливо».

«Як ви пам’ятаєте, конфіденційна інформація була на приватному сервері. Так не повинно бути. Гілларі Клінтон не слід було так чинити. Ця поведінка є неприйнятною», — сказав Помпео.

Раніше президент США Дональд Трамп дозволив розсекретити всі документи щодо розслідування його ймовірних зв’язків з Росією, а також скандалу з електронною поштою його суперниці на президентських виборах 2016 року, ексдержсекретаря США Гілларі Клінтон.

Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Вибори у США відбудуться 3 листопада.