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    У світі

    Експерти назвали найбільш постраждалі від «коронакризи» країни

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    Експерти назвали найбільш постраждалі від &laquo;коронакризи&raquo; країни - Експерти назвали найбільш постраждалі від «коронакризи» країни
    Експерти назвали найбільш постраждалі від «коронакризи» країни

    Згідно з прогнозами, ВВП країн Латинської Америки і Карибського басейну в поточному році скоротиться на 7,9%

    Країни Латинської Америки і Карибського басейну найбільш постраждали від кризи через пандемію коронавірусу.

    Про це йдеться в доповіді Світового банку.

    За оцінками дослідників, економіка регіону постраждала від зниження зовнішнього попиту, посилення економічної невизначеності, колапсу сфери туризму і наслідків кількох місяців карантину, введеного з метою стримати поширення хвороби.

    Крім того, пандемія викликала серйозні проблеми в сфері медицини. У зв'язку з цим автори документа звернули увагу на необхідність захисту населення і відновлення економіки регіону.

    Згідно з прогнозами, ВВП регіону в поточному році скоротиться на 7,9%. При цьому в наступному році очікується зростання на 4 %. 

    У липні Bloomberg назвав Іспанію найбільш постраждалою від кризи країною в Європі. За підсумками другого кварталу поточного року її економіка обрушилася на 18,5%. В цілому економіка єврозони в другому кварталі скоротилася на 14,4%, що стало найсильнішим зниженням з початку ведення статистики.

    За даними на 9 жовтня, в світі налічується понад 36,6 млн заражених коронавірусом, з них понад 1,06 млн померли, ще 25,5 млн одужали. Найбільше інфікованих зареєстровано в США, Індії, Бразилії, Росії та Колумбії.

    США економіка ВВП хвороби населення коронавірус
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