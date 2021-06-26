Годинник, як у Джеймса Бонда. Скандальний нардеп Кива обзавівся дорогим подарунком

Вартість годинника становить майже третину мільйона гривень

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива 25 червня задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 265,3 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК.

Джерелом подарунка вказано рідного брата політика Дмитра Киву. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Omega Seamaster Diver 300M 007.

Фото з відкритих джерел

Вперше подібний годинник з’явився у 2006 році на руці актора Данієла Крейга, який виконував роль Джеймса Бонда (фільм «Казино Рояль»). На спеціалізованому сайті годинників повідомляється, що годинник Omega Seamaster Diver 300M 007, який у подарунок отримав Ілля Кива, вперше презентували у грудні 2019 року. Дизайн брендового аксесуара компанія Omega розробляла спільно з актором Крейгом.

На задній кришці годинника вигравірувано ряд військових кодувань: «0552» - код для військово-морського персоналу, «923 7697» показує, що цей годинник для дайвінгу (до 300 м заглиблення у воду); «007» - номер агента Джеймса Бонда, а «62» - це рік, коли фільм про Джеймса Бонда за романом Яна Флемінга вперше вийшов на екрани.

Фото з відкритих джерел

До речі, усю цю нумерацію прописав у своїй електронній декларації Ілля Кива.

Дані з сайту НАЗК

Нагадаємо, що минулого року брат подарував Іллі Киві годинник Rolex ціною 392,4 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 24 червня у спортклуб, де тренується нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, прийшли співробітники ДБР і Офісу генерального прокурора, щоби вручити йому підозру за статтею 436-1 – поширення комуністичної символіки.

За словами Киви, ця історія почалася, коли він у шапці з радянською символікою разом зі своїм тренером із боксу записав відео про подвиги радянської армії. Тепер на нардепа чекають 30 червня в ОГП для допиту. Кива уточнив, що повістку хочуть вручити і його тренеру з боксу.

Раніше Кива відзначився тим, що у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня побився із депутатом «Слуги Народу» Миколою Тищенком.