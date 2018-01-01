У 2017 році Порошенко позбавив українського громадянства майже 5,2 тисяч людей

Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб

Президент Петро Порошенко у 2017 році припинив українське громадянство майже 5,2 тисячам людей, а прийняв в громадяни України – майже 1 тисячу. Про це повідомили в Адміністрації президента у відповідь на запит «Українських новин». «Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб», –



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Петро Порошенко

Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб

Президент Петро Порошенко у 2017 році припинив українське громадянство майже 5,2 тисячам людей, а прийняв в громадяни України – майже 1 тисячу.

Про це повідомили в Адміністрації президента у відповідь на запит «Українських новин».

«Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб», – сказано у відповіді.

При цьому 94 з них були особами без громадянства.

Водночас, Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб.

Також 47 осіб втратили громадянство, а за передбаченими міжнародними договорами підстав українського паспорту позбулися ще 825 осіб.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії Саакашвілі.

Як повідомляв «Главком», 5 січня стало відомо, що Тбіліський міський суд засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

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