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    У 2017 році Порошенко позбавив українського громадянства майже 5,2 тисяч людей

    Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб
    Президент Петро Порошенко у 2017 році припинив українське громадянство майже 5,2 тисячам людей, а прийняв в громадяни України – майже 1 тисячу. Про це повідомили в Адміністрації президента у відповідь на запит «Українських новин». «Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб», –
    • Сьогодні, 22:15
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб

    Президент Петро Порошенко у 2017 році припинив українське громадянство майже 5,2 тисячам людей, а прийняв в громадяни України – майже 1 тисячу.

    Про це повідомили в Адміністрації президента у відповідь на запит «Українських новин».

    «Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб», – сказано у відповіді.

    При цьому 94 з них були особами без громадянства.

    Водночас, Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб.

    Також 47 осіб втратили громадянство, а за передбаченими міжнародними договорами підстав українського паспорту позбулися ще 825 осіб.

    Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії Саакашвілі.

    Як повідомляв «Главком», 5 січня стало відомо, що Тбіліський міський суд засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

    Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі

    Петро Порошенко суд паспорт
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