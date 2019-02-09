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    У світі

    Нобелівського лауреата миру звинувачують у сексуальних домаганнях

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    Оскар Аріас отримав Нобелівську премію миру у&nbsp;1987 році за&nbsp;зусилля, спрямовані на&nbsp;завершення кризи у&nbsp;Центральній Америці - Нобелівського лауреата миру звинувачують у сексуальних домаганнях
    Оскар Аріас отримав Нобелівську премію миру у 1987 році за зусилля, спрямовані на завершення кризи у Центральній Америці

    Уже п’ять жінок звинуватили Оскара Аріаса у різних діях, від небажаних дотиків та коментарів сексуального характеру до домагань

    Колишня «Міс Коста-Рика» звинуватила екс-президента цієї країни, лауреата Нобелівської премії миру Оскара Аріаса, у домаганнях.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    За словами жінки, у 2015-му році Аріас проти її бажання мацав та цілував її в його будинку. Прокуратура країни підтвердила, що проти Аріаса подано заяву щодо сексуальних домагань. Загалом уже п’ять жінок звинуватили Аріаса у різних діях, від небажаних дотиків та коментарів сексуального характеру до домагань.

    Аріас заперечив перші звинувачення на свою адресу, але вже деякий час він та його юрист відмовляються коментувати закиди - з огляду на майбутній судовий розгляд.

    Оскар Аріас отримав Нобелівську премію миру у 1987 році за зусилля, спрямовані на завершення кризи у Центральній Америці. Аріас був президентом Коста-Рики двічі, з 1986 по 1990 та з 2006 по 2010 роки.

    Як відзначає канал CNN, Аріас створив «Фонд Аріса за мир та прогрес людини», який виступає за контроль за обігом зброї та гендерну рівність.

    Нагадаємо, суд в Единбурзі звинуватив колишнього першого міністра Шотландії 64-річного Алекса Салмонда в численних сексуальних злочинах, зокрема, – у двох спробах зґвалтування, дев’яти епізодах сексуального насильства, двох нападах непристойного характеру і порушенні громадського порядку.

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