У «Антонові» розповіли, коли планують відновити «Мрію»
Це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт
У держпідприємстві «Антонов» вважають, що відновлення літака «Мрія», який у Гостомелі зруйнували окупанти, надважливе завдання, однак щодо термінів зараз говорити передчасно. Про це йдеться у повідомленні концерну.
Там заявили, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності, проте нова «Мрія» має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності й бути обладнано відповідно до переліку завдань, які вона виконуватиме».
На їхню думку, це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань тощо.
Обсяг фінансування та можливість використання компонентів Ан-225, який піддався руйнуванням, визначатиметься спеціальною комісією. Джерела фінансування також визначатимуться державою. Ті кошти, які вже надійшли до фонду, будуть використані винятково для реалізації проєкту з відбудови «Мрії».
«Щодо термінів, наразі говорити про них передчасно, адже програма має бути ретельно опрацьована», – резюмували у компанії.
Нагадаємо, держпідприємство «Антонов» створило Міжнародний фонд для відродження літака «Мрія». У підприємстві зазначають, що мають усю необхідну конструкторську та науково-технічну документацію, а найголовніше – «велике бажання та натхнення колективу» у відновленні легендарного літака.
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