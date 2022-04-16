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    У «Антонові» розповіли, коли планують відновити «Мрію»

    Літак знищили&nbsp;рашисти під час окупації аеродрому &laquo;Київ-Антонов-2&raquo;&nbsp;у смт Гостомель - У «Антонові» розповіли, коли планують відновити «Мрію»
    Літак знищили рашисти під час окупації аеродрому «Київ-Антонов-2» у смт Гостомель
    фото: Facebook ANTONOV Company

    Це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт

    У держпідприємстві «Антонов» вважають, що відновлення літака «Мрія», який у Гостомелі зруйнували окупанти, надважливе завдання, однак щодо термінів зараз говорити передчасно. Про це йдеться у повідомленні концерну.

    Там заявили, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності, проте нова «Мрія» має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності й бути обладнано відповідно до переліку завдань, які вона виконуватиме».

    На їхню думку, це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань тощо.

    Обсяг фінансування та можливість використання компонентів Ан-225, який піддався руйнуванням, визначатиметься спеціальною комісією. Джерела фінансування також визначатимуться державою. Ті кошти, які вже надійшли до фонду, будуть використані винятково для реалізації проєкту з відбудови «Мрії».

    «Щодо термінів, наразі говорити про них передчасно, адже програма має бути ретельно опрацьована», – резюмували у компанії.

    Нагадаємо, держпідприємство «Антонов» створило Міжнародний фонд для відродження літака «Мрія». У підприємстві зазначають, що мають усю необхідну конструкторську та науково-технічну документацію, а найголовніше – «велике бажання та натхнення колективу» у відновленні легендарного літака.

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    Теги: росія окупанти війна Антонов Мрія Україна окупація #stoprussia
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    У «Антонові» розповіли, коли планують відновити «Мрію»