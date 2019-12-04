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    У світі

    В Іраку заарештували заступника ліквідованого ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

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    Ібн Халдун був одним із найбільш розшукуваних терористів після усунення аль-Багдаді - В Іраку заарештували заступника ліквідованого ватажка ІДІЛ аль-Багдаді
    Ібн Халдун був одним із найбільш розшукуваних терористів після усунення аль-Багдаді

    Бойовик проживав в Іраку під фальшивими документами

    В іракському місті Кіркук поліція заарештувала двоюрідного брата і заступника ліквідованого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді на ім'я Хамед Шакер Сабаа аль-Бадрі.

    Як повідомляє телеканал Alsumaria, інформацію про це підтвердили у спецслужбах Іраку.

    Зазначається, що Хамед Шакер Сабаа аль-Бадрі, відомий як Ібн Халдун, переховувався на зйомній квартирі. Бойовик проживав за фальшивими документами під ім'ям Шаалян Обейд.

    Раніше він вважався «військовим еміром» у провінції Салах-ед-Дін і займався питаннями розвідки.

    Також Ібн Халдун був одним із найбільш розшукуваних терористів після усунення аль-Багдаді.

    Нагадаємо, сили безпеки Туреччини затримали як мінімум 25 родичів ліквідованого лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    Раніше стало відомо, що у місті Азаз у Сирії турецькі підрозділи схопили 65-річну Расмію Авад, яка є сестрою вбитого ватажка «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. 

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. 

    Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

    Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника

    Ірак ІДІЛ тероризм арешт Ісламська держава поліція
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