В Іраку заарештували заступника ліквідованого ватажка ІДІЛ аль-Багдаді



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Ібн Халдун був одним із найбільш розшукуваних терористів після усунення аль-Багдаді

Бойовик проживав в Іраку під фальшивими документами

В іракському місті Кіркук поліція заарештувала двоюрідного брата і заступника ліквідованого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді на ім'я Хамед Шакер Сабаа аль-Бадрі.

Як повідомляє телеканал Alsumaria, інформацію про це підтвердили у спецслужбах Іраку.

Зазначається, що Хамед Шакер Сабаа аль-Бадрі, відомий як Ібн Халдун, переховувався на зйомній квартирі. Бойовик проживав за фальшивими документами під ім'ям Шаалян Обейд.

Раніше він вважався «військовим еміром» у провінції Салах-ед-Дін і займався питаннями розвідки.

Також Ібн Халдун був одним із найбільш розшукуваних терористів після усунення аль-Багдаді.

Нагадаємо, сили безпеки Туреччини затримали як мінімум 25 родичів ліквідованого лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

Раніше стало відомо, що у місті Азаз у Сирії турецькі підрозділи схопили 65-річну Расмію Авад, яка є сестрою вбитого ватажка «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника.