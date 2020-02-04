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    У Баканова розказали, чому з сайту СБУ зник «козак-переможець»

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    Скульптура &laquo;Козак-переможець&raquo; присвячена всім захисникам незалежності України &ndash; учасникам війни на Донбасі - У Баканова розказали, чому з сайту СБУ зник «козак-переможець»
    Скульптура «Козак-переможець» присвячена всім захисникам незалежності України – учасникам війни на Донбасі

    У спецслужбі пояснили, що фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення - ніякої конспірології

    Фото «Козака-переможця» зникло із сайту Служби безпеки України. У СБУ пояснюють, що все через технічне й дизайнерське оновлення інтернет-сторінки.

    Пам`ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі Служби безпеки, йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

    У спецслужбі наголошують, пам’ятник – один із символів Служби. В СБУ також додали, що «продовжують ловити зрадників – лише за останній тиждень впіймали чотирьох бойовиків-сепаратистів».

    «А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється», - йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі відомства наголосили, що «співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях».

    «І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. «Козак-переможець» і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ», – зазначається у повідомленні.

    Новий сайт планують запустити наприкінці березня. За даними пресслужби СБУ, сайт буде більш інформативним та доступним.

    «І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після ухвалення нового закону «Про СБУ». За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними», – наголошують в СБУ.

    Напередодні ЗМІ помітили, що з оформлення панелі на сайті СБУ зникло зображення пам'ятника у вигляді великого каменя, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія.

    Пам'ятний знак на вулиці Володимирській, перед входом в будівлю СБУ, відкрили перед Днем Незалежності в 2015 році. Скульптура називається «Козак-переможець». Вона присвячена всім захисникам незалежності України – учасникам війни на Донбасі.
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