У Баканова розказали, чому з сайту СБУ зник «козак-переможець»
У спецслужбі пояснили, що фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення - ніякої конспірології
Фото «Козака-переможця» зникло із сайту Служби безпеки України. У СБУ пояснюють, що все через технічне й дизайнерське оновлення інтернет-сторінки.
Пам`ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі Служби безпеки, йдеться на сторінці СБУ у Facebook.
У спецслужбі наголошують, пам’ятник – один із символів Служби. В СБУ також додали, що «продовжують ловити зрадників – лише за останній тиждень впіймали чотирьох бойовиків-сепаратистів».
«А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється», - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі відомства наголосили, що «співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях».
«І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. «Козак-переможець» і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ», – зазначається у повідомленні.
Новий сайт планують запустити наприкінці березня. За даними пресслужби СБУ, сайт буде більш інформативним та доступним.
«І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після ухвалення нового закону «Про СБУ». За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними», – наголошують в СБУ.
Напередодні ЗМІ помітили, що з оформлення панелі на сайті СБУ зникло зображення пам'ятника у вигляді великого каменя, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія.