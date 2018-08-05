У Балтійському морі через спеку різко розмножилися отруйні водорості



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Мешканцям Польщі, Литви та Швеції рекомендують утриматися від купання

У Балтійському морі через аномальну спеку різко розмножилися деякі види водоростей, які є отруйними для людини.

Мешканцям Польщі, Литви та Швеції рекомендують утриматися від купання, повідомляє Delfi.

Вчені фінського екологічного інституту SKYE кажуть, що настільки сильно водорості поширювалися лише кілька разів протягом цього десятиріччя.

З іншого боку, це надасть вченим можливість вивчити біологічні властивості водоростей, адже раніше матеріалів для дослідження не вистачало.

Наприкінці липня влада Польщі заборонила купатися на понад 50 пляжах Балтійського узбережжя через зростання кількості токсичних бактерій.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.