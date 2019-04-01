У Берліні 41% виборців проголосував за Порошенка
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Розсилка
Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що в трійку лідерів потрапили Порошенко, Зеленський та Гриценко
Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів на виборах президента України.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.
«Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів: 41,18% (Порошенко), 25,34% (Зеленський), 9,17% (Гриценко), 7,72% (Смешко), 5,93% (Бойко), 4,42% (Тимошенко)», - написав посол.
Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.
Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.
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Зеленський Володимир Олександрович30.4%
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Порошенко Петро Олексійович16.2%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.2%
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Бойко Юрій Анатолійович11.5%
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Гриценко Анатолій Степанович7.1%
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Смешко Ігор Петрович6.0%
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Ляшко Олег Валерійович5.2%
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Вілкул Олександр Юрійович4.3%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Безсмертний Роман Петрович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців. За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.
Результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК, свідчать про те, що там лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.