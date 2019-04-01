У Берліні 41% виборців проголосував за Порошенка



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Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що в трійку лідерів потрапили Порошенко, Зеленський та Гриценко

Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів на виборах президента України.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

«Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів: 41,18% (Порошенко), 25,34% (Зеленський), 9,17% (Гриценко), 7,72% (Смешко), 5,93% (Бойко), 4,42% (Тимошенко)», - написав посол.

Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців. За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.

Результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК, свідчать про те, що там лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.