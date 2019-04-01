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    У Берліні 41% виборців проголосував за Порошенка

    • Розсилка
    У Берліні 41% виборців проголосував за Порошенка

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що в трійку лідерів потрапили Порошенко, Зеленський та Гриценко

    Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів на виборах президента України.

    Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

    «Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів: 41,18% (Порошенко), 25,34% (Зеленський), 9,17% (Гриценко), 7,72% (Смешко), 5,93% (Бойко), 4,42% (Тимошенко)», - написав посол.

    Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

    Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.4%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.2%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.2%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.5%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.1%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.0%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.2%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.3%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців. За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.

    Результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК, свідчать про те, що там лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.

     Читайте також: Без шампанського і з жовтими тюльпанами. День виборів у штабі Тимошенко
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    ЦВК Петро Порошенко Юлія Тимошенко Німеччина вибори посол Андрій Мельник Володимир Зеленський президент Берлін
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